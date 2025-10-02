Транш на 4 млрд евро ЕС выплатил Украине из доходов от активов РФ

Украина получила очередной транш помощи суммой 4 млрд евро. Половина из этих денег будет отправлена на производства дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

При этом в документе ЕК подчеркивается, что общая сумма поддержки ЕС приближается к 178 миллиардам евро, что говорит о возросшей роли Европейского союза в качестве крупнейшего донора.

После начала конфликта ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Европе, в основном на счетах Euroclear. С января по июль Европейский союз уже перевел Украине более 10 миллиардов евро из средств, полученных от этих активов.

Москва считает замораживание воровством и обвиняет ЕС в посягательстве на государственные и частные средства.

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