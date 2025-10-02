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Из-за шатдауна ВВП США теряет по 15 млрд долларов в неделю

02 октября 2025 07:36
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15 миллиардов долларов еженедельно. В такую сумму оценивают в Белом доме приостановку работы американского правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за шатдауна ВВП США теряет по 15 млрд долларов в неделю-2

Напомним, шатдаун в США наступил в ночь на 1 октября. Республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджете правительства и со скандалом ушли в неоплачевыемые отпуска. Такая же участь настигла и другие государственные ведомства страны. Так, федеральное агентство NАSА заморозило большую часть своих проектов и отправило на вынужденный отдых около 80 % своего штата. При этом в Белом доме заявили о намерении использовать шатдаун для дальнейшего сокращения госаппарата. 

Эксперты отмечают, что политический шаг американского правительства вскоре парализует всю страну. Так, национальные парки могут закрыться для посетителей из-за нехватки персонала. Лишь пограничная служба и полиция продолжают работать в усиленном режиме.

Сенат США отклонил законопроекты о продолжении финансирования правительства.

# США # политика США

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