Из-за шатдауна ВВП США теряет по 15 млрд долларов в неделю

Напомним, шатдаун в США наступил в ночь на 1 октября. Республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджете правительства и со скандалом ушли в неоплачевыемые отпуска. Такая же участь настигла и другие государственные ведомства страны. Так, федеральное агентство NАSА заморозило большую часть своих проектов и отправило на вынужденный отдых около 80 % своего штата. При этом в Белом доме заявили о намерении использовать шатдаун для дальнейшего сокращения госаппарата.

Эксперты отмечают, что политический шаг американского правительства вскоре парализует всю страну. Так, национальные парки могут закрыться для посетителей из-за нехватки персонала. Лишь пограничная служба и полиция продолжают работать в усиленном режиме.