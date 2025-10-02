«Барселона» уступила ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов «Барселона» у себя дома уступила «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2. Об этом пишет РИА Новости.

У хозяев поля гол забил Ферран Торрес, а у гостей записали на свой счет Сенни Малу и Гонсало Рамос. Это первый гол Малу на турнире.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе, а ряд ключевых игроков обеих команд не попали в заявку, в том числе Дембеле, Кварацхелия, Маркиньос, Дуэ и Рафинья.

«Барселона» потерпела первое поражение, потеряв 3 очка, «ПСЖ» одержал вторую победу, набрав 6 очков. В следующем туре испанцы сыграют с «Олимпиакосом», а французы – с «Байером».

Другие матчи в этот день завершились следующим образом: