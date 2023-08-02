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Трампу предъявлены обвинения по четырём пунктам за вмешательство в выборы

02 августа 2023 06:30
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Бывшему главе Белого дома Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы в 2021 году, информирует РИА Новости. 

Сообщается, что экс-лидера Америки обвиняют в том, что он предпринял попытку помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 20221 года. На основе ложных высказываний он обвинял власти в мошенничестве во время избрания президента США. Трампу, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, грозит более пятидесяти лет заключения. 

Бывший американский лидер должен явиться в суд в Вашингтоне в четверг, 3 августа. 

# Международная политика # Дональд Трамп

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