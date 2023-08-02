Трампу предъявлены обвинения по четырём пунктам за вмешательство в выборы

Бывшему главе Белого дома Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы в 2021 году, информирует РИА Новости.

Сообщается, что экс-лидера Америки обвиняют в том, что он предпринял попытку помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 20221 года. На основе ложных высказываний он обвинял власти в мошенничестве во время избрания президента США. Трампу, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, грозит более пятидесяти лет заключения.

Бывший американский лидер должен явиться в суд в Вашингтоне в четверг, 3 августа.