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В Германии ветшают железные дороги, а правительство отказалось выделить полную сумму на восстановление

01 августа 2023 19:26
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Новости Германии. Железные дороги Германии находятся в плачевном состоянии. Как заявили в профсоюзе транспортников страны, они перегружены, обветшали, а поезда непунктуальны и приходят с большим опозданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии ветшают железные дороги, а правительство отказалось выделить полную сумму на восстановление-1

Чтобы привести железнодорожную сеть страны в порядок и тем самым сделать инфраструктуру более привлекательной и надежной, необходимо инвестировать в общей сложности около 90 миллиардов евро. Однако правительство согласилось направить на эти цели лишь половину суммы. И далеко не факт, что эти деньги будут выделены. Решение будет во многом зависеть от главы Минфина, который из-за дефицита бюджета неоднократно призывал к экономии и необходимости «затянуть пояса».

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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