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Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории РФ

02 августа 2023 06:16
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Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил новыми ударами со стороны ВСУ по российской территории. Такое сообщение он сделал во вторник вечером, 1 августа, в видеообращении на своей странице в мессенджере, информирует РИА Новости.

Согласно озвученной информации, украинский президент со ссылкой на доклад главы ГУР Кирилла Буданова пообещал, что российская сторона серьезно ощутит последствия работы спецслужб Украины.

В этот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после атаки беспилотников со стороны ВСУ на Москву анонсировал новые удары. Он заявил, что БПЛА с украинской стороны будет больше, фактически признав ответственность за произошедшее. Как сообщало российское оборонное ведомство, в ночь на 1 августа украинская сторона тремя беспилотными летательными аппаратами предприняла попытку атаковать столицу РФ и Подмосковье. Два дрона российские силы уничтожили, один после подавления средствами радиоэлектронной борьбы врезался в здание «Москва-Сити».

В воскресенье, 31 июля, мэр Москвы Собянин проинформировал о ночной атаке БПЛА ВСУ «Москва-Сити». Жертв и пострадавших в результате произошедшего не было.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Кирилл Буданов # Сергей Собянин

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