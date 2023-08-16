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Трампу предписали явиться в тюрьму штата Джорджия до 25 августа

16 августа 2023 09:26
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны добровольно до 25 августа текущего года явиться в тюрьму, где их формально арестуют. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на CNN.

Сообщается, что в тюрьме обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста: подвергнутся обыску, их сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Офис шерифа в штате Джорджия информирует, что фигуранты могут явиться в тюрьму в любое время – она открыта 24 часа в сутки.

Ранее сообщалось, что в понедельник большое жюри присяжных выдвинуло против экс-президента Штатов Трампа, его адвокатов и помощников, а также представителей избирательного штаба обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые против бывшего главы Белого дома обвинения предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет. Трамп посчитал, что в сумме по всем обвинениям против него за все время ему грозит 561 год заключения.

# Международная политика # Дональд Трамп

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