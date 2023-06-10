Прямой эфир

Трампу грозит до 400 лет тюрьмы, но он может продолжать борьбу за пост президента

10 июня 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. До 400 лет тюрьмы в совокупности грозит бывшему президенту США. Трампу предъявлены обвинения по 38-ми пунктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу грозит до 400 лет тюрьмы, но он может продолжать борьбу за пост президента-1

Среди них – «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Сам Трамп вину не признал. Он должен явиться в суд Майами 13 июня. При этом обвинения не лишают кандидата в президенты возможности продолжить борьбу за кресло в Белом доме. Трамп по-прежнему может занять эту должность.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за засухи во Франции ограничили использование воды
10 июня 2023 13:30

Из-за засухи во Франции ограничили использование воды

В Канаде горит 4 млн гектаров леса, это самые разрушительные пожары в истории страны
10 июня 2023 12:25

В Канаде горит 4 млн гектаров леса, это самые разрушительные пожары в истории страны

Улики немецкого следствия по подрыву «Северного потока» указали на Польшу
10 июня 2023 12:13

Улики немецкого следствия по подрыву «Северного потока» указали на Польшу