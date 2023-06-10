Трампу грозит до 400 лет тюрьмы, но он может продолжать борьбу за пост президента

Новости США. До 400 лет тюрьмы в совокупности грозит бывшему президенту США. Трампу предъявлены обвинения по 38-ми пунктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Сам Трамп вину не признал. Он должен явиться в суд Майами 13 июня. При этом обвинения не лишают кандидата в президенты возможности продолжить борьбу за кресло в Белом доме. Трамп по-прежнему может занять эту должность.