Трампа оставили на свободе по делу о штурме Капитолия

Новости США. Дональда Трампа не стали арестовывать по делу о штурме Капитолия в позапрошлом году, освободив с рядом условий. В их числе запрет на общение со свидетелями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президент не признал свою вину, но поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги. Бывшему президенту Америки предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав и для обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговору для этого.