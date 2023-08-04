Прямой эфир

Трампа оставили на свободе по делу о штурме Капитолия

04 августа 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Дональда Трампа не стали арестовывать по делу о штурме Капитолия в позапрошлом году, освободив с рядом условий. В их числе запрет на общение со свидетелями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампа оставили на свободе по делу о штурме Капитолия-1

Экс-президент не признал свою вину, но поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги. Бывшему президенту Америки предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав и для обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговору для этого.

Трампа оставили на свободе по делу о штурме Капитолия-4

По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по остальным – до 20. Новое слушание назначено на 28 августа.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германии нужно срочно менять политический курс – эксперты
04 августа 2023 07:01

Германии нужно срочно менять политический курс – эксперты

В Крыму предотвращён теракт на объектах полуострова: ВСУ использовали для атаки 13 БПЛА
04 августа 2023 06:57

В Крыму предотвращён теракт на объектах полуострова: ВСУ использовали для атаки 13 БПЛА

В Польше снесли ещё один памятник советским воинам
04 августа 2023 06:55

В Польше снесли ещё один памятник советским воинам