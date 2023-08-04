Германии нужно срочно менять политический курс – эксперты

Новости Германии. Европа переживает глубокий кризис, особенно сильно он ударил по Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все большему числу промышленных предприятий некомфортно вести бизнес в ФРГ. Высокие цены на энергию, дефицит специалистов, бюрократические преграды и неподъемные налоги. К этим проблемам добавляется повышение расходов на оборону и поддержку киевского режима. На этом фоне, считают эксперты, Германии нужно срочно менять курс, иначе все больше предприятий будут переводить свой бизнес в другие регионы.