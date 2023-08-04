В Польше снесли ещё один памятник советским воинам

Новости Польши. В Европе продолжается война с историей. В Польше снесли еще один памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот монумент был установлен как советским, так и польским солдатам, которые освобождали страну от фашизма. В Институте национальной памяти заявили, что обелиск представляет собой объект пропаганды. Варшава пытается стереть советское наследие еще с 90-х годов. В результате из почти 600 памятников советским воинам-освободителям в стране остались целыми чуть более 100.