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В Польше снесли ещё один памятник советским воинам

04 августа 2023 06:55
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Новости Польши. В Европе продолжается война с историей. В Польше снесли еще один памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше снесли ещё один памятник советским воинам-1

Этот монумент был установлен как советским, так и польским солдатам, которые освобождали страну от фашизма. В Институте национальной памяти заявили, что обелиск представляет собой объект пропаганды. Варшава пытается стереть советское наследие еще с 90-х годов. В результате из почти 600 памятников советским воинам-освободителям в стране остались целыми чуть более 100.

# Памятники # Новости Польши # Фотофакт

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