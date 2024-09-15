Трампа «несло», а Харрис ловили на фейках. Какими получились дебаты в США?

В США на неделе прошли первые и, судя по всему, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В преддверии этого события многие американские эксперты прочили победу республиканцу, мол, Трамп уж точно знает толк в дебатах и разнесет в пух и прах главную «хохотушку» американской политики. Так местный истеблишмент иногда называет Харрис. Но, судя по всему, таковой она не является. Госпожа вице-президент заняла наступательную позицию и изрядно покусала соперника. Хотя Трамп пытался оскалиться, но местами это выглядело курьезно. К примеру, он заявил, что мигранты в Спрингфилде едят домашних животных, и пообещал депортировать таких жителей. Это о том, как будут решать миграционные проблемы в США. Были и другие темы, о которых дискутировали. За словесной дуэлью наблюдала Марина Кишкурно.

Взаимные обвинения, судебные процессы и даже покушение на убийство: так проходит президентская гонка в США. Обратный отсчет запущен: до выборов нового главы Белого дома остается меньше двух месяцев. Обстановка накаляется и на политической арене, и в обществе. Кульминацией стали дебаты кандидатов в президенты. За этот высокий пост борются люди не с самыми высокими идеалами, но тем не менее нагретое Байденом место достанется либо Дональду Трампу, представителю Республиканской партии, либо Камале Харрис от демократов. В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы? Читайте здесь. Еще до дебатов, кандидаты шли ноздря в ноздрю. Фаворита ожидали уже после словесного поединка. И это условное первенство досталось Харрис. Ее поддержали 47 % избирателей, Трампа – 42 %. Опытный политик демонстративно не готовился к дебатам, поэтому выходил из себя, неоднократно за 90 минут срывался на оскорбления и далекие от реальности высказывания. Трампа несло.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут.

Это высказывание уже породило бесчисленное количество шуток. Но и к Харрис вопросы были. Кандидатка, по мнению зрителей, завалила первую тему дискуссии (это национальная экономика), и не брезговала искажением фактов. Журналисты несколько раз ловили демократку на фейках.