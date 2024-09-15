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Песков раскрыл подход Путина к ответу на действия Запада

15 сентября 2024 15:32
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Российский лидер Владимир Путин осторожен в своих ответных действиях против Запада, хотя специалисты и обсуждают жесткие варианты, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что среди экспертов достаточно обсуждений, и в качестве примера привел Сергея Караганова, говорившего о превентивном ядерном ударе. Песков отметил, что Путин всегда осторожен в этих делах.

Запад сейчас обсуждает возможность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия, что, по словам Путина, может вызвать столкновение между РФ и НАТО.

# Дмитрий Песков # Владимир Путин # Международная политика

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