Германия экстрадировала в Польшу более 10 тысяч беженцев

Миграционный кризис в Европе выходит на новый уровень. Теперь страны союза не просто выдворяют беженцев, а перекладывают ответственность на своих соседей. Германия за последние месяцы отправила в Польшу более 10 тысяч мигрантов, что вызвало серьезную озабоченность в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно официальным данным, наибольшую группу среди возвращенных составляют граждане Украины – практически 3 тысячи. За ними следуют выходцы из Афганистана, Грузии, Колумбии и Эритреи. В польском МИДе пытаются оправдаться, называя основной причиной бюрократические издержки, а не новую волну миграции. Но такой прогноз не особо успокаивает местных жителей. Недалеко от польской границы в Германии находится так называемый Дублинский центр, из которого и отправляются мигранты. По прогнозам, в ближайшее время в Польшу будут высланы еще сотни сирийцев, иранцев и афганцев.