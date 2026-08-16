Пенсионерка в США построила деревню только для одиноких женщин

В американском штате Техас появилась необычная деревня «Птичье гнездо», созданная пенсионеркой специально для проживания одиноких женщин, пишет РИА Новости.

Этот проект из мини-домов быстро привлек к себе интерес прессы, поскольку предоставил женщинам возможность жить в безопасном, спокойном и бюджетном месте. Создательница поселения Робин Йериан установила стартовую стоимость аренды в размере всего 450 долларов в месяц. Это позволяет ее жительницам обрести финансовую автономию, независимость и при этом находиться в окружении единомышленниц.

Для реализации своей идеи американка использовала личные пенсионные накопления. На покупку земельного участка площадью 5 акров она направила 35 тысяч долларов, а еще 150 тысяч долларов вложила в создание инфраструктуры: проведение водопровода, канализации, электричества и прокладку дороги.

Сейчас на территории «Птичьего гнезда» живут 12 женщин в возрасте от 52 лет. Большинство из них – вдовы, разведенные или никогда не состоявшие в браке.

Спрос на такое жилье оказался колоссальным: прошлым летом конкурс доходил до 500 претенденток на одно свободное место. Из-за столь высокого интереса Робин Йериан ввела строгий отбор. Теперь каждая потенциальная резидентка обязана пройти личное собеседование как с самой хозяйкой, так и с остальными жительницами деревни.

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