Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?

Дональд Трамп вновь вошел в заголовки всех мировых СМИ. На экс-президента США и кандидата на пост главы Белого дома совершено очередное покушение. События развивались возле гольф-клуба во Флориде, где находился политик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока тот был занят игрой, по нему стал стрелять мужчина, который прятался в кустах. Трамп, который находился в нескольких сотнях метрах от нападавшего, на этот раз отделался легким испугом. Он не пострадал и находится в безопасности. Сотрудники секретной службы, увидев человека с оружием, открыли по нему ответный огонь. Однако злоумышленник сбежал с места преступления на внедорожнике, оставив в кустах автомат Калашникова с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру. Подозреваемого быстро задержали благодаря помощи свидетеля, который описал полиции человека, его машину и даже запомнил ее номер. При аресте злоумышленник не оказал сопротивления.

Уильям Снайдер, шериф округа Мартин (США):

Я благодарен всем сотрудникам офиса шерифа округа Мартин, которые действительно подвергали свои жизни опасности. Они смогли остановить машину человека, который только что стрелял в кандидата в президенты Соединенных Штатов. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в офисе шерифа округа Мартин.