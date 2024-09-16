Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?
Дональд Трамп вновь вошел в заголовки всех мировых СМИ. На экс-президента США и кандидата на пост главы Белого дома совершено очередное покушение. События развивались возле гольф-клуба во Флориде, где находился политик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока тот был занят игрой, по нему стал стрелять мужчина, который прятался в кустах. Трамп, который находился в нескольких сотнях метрах от нападавшего, на этот раз отделался легким испугом. Он не пострадал и находится в безопасности. Сотрудники секретной службы, увидев человека с оружием, открыли по нему ответный огонь. Однако злоумышленник сбежал с места преступления на внедорожнике, оставив в кустах автомат Калашникова с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру. Подозреваемого быстро задержали благодаря помощи свидетеля, который описал полиции человека, его машину и даже запомнил ее номер. При аресте злоумышленник не оказал сопротивления.
Уильям Снайдер, шериф округа Мартин (США):
Я благодарен всем сотрудникам офиса шерифа округа Мартин, которые действительно подвергали свои жизни опасности. Они смогли остановить машину человека, который только что стрелял в кандидата в президенты Соединенных Штатов. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в офисе шерифа округа Мартин.
Американские СМИ написали, что задержанного зовут Райан Уэсли Рут, ему 58 лет. Однако официального подтверждения этой информации нет. Мотивы стрелка пока не установлены. Президент США Байден поручил американскому правительству задействовать все ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе. Напомним, что это не первое покушение, которое пришлось пережить политику. 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании по нему стреляли. Политик был ранен в ухо.