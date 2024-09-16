Около 8 мигрантов погибли, переплывая Ла-Манш

По меньшей мере 8 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Великобритании и переплывая Ла-Манш, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лодка, в который находились более 60 человек затонула едва отчалив от берега. В район происшествия направили французские спасательные суда, которые достали из воды 53 человека. Шестеро, в том числе 10-месячный ребенок, доставлены в больницу. По данным властей, с начала года в проливе Ла-Манш погибли 46 мигрантов.