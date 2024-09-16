Масштабные наводнения в Нигерии разрушили несколько десятков домов и тюрьму строгого режима

Стихийное бедствие в Нигерии. Масштабные наводнения на севере страны разрушили несколько десятков домов и тюрьму строгого режима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От мощных потоков рухнула одна из стен, открыв путь к свободе заключенным. Около 300 опасных преступников воспользовались этой возможностью и покинули исправительное заведение. Полиция организовала погоню, но смогла поймать лишь семерых беглецов. Сейчас идет поиск остальных.