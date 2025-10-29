Трамп уверен, что конфликт в Украине получится урегулировать

По словам президента США Дональда Трампа, он намерен продолжать прикладывать усилия в направлении урегулирования украинского конфликта. Об этом американский лидер сообщил в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, пишет РИА Новости.

«Мне очень повезло разрешить множество проблем в мире», – рассказал глава Белого дома, уточнив, что один конфликт – между Россией и Украиной – все же остается незавершенным. Трамп дал обещание продолжить трудиться «над решением проблемы», в том числе совместно с южнокорейской стороной.

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