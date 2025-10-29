Прямой эфир

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы

29 октября 2025 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы. Они объявлены после того, как ультраправая Партия свободы вышла из правящей коалиции и правительство отправилось в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы-2

Опросы показывают, что как раз Партия свободы имеет все шансы получить наибольшее количество мест в Палате представителей. Ультраправые продвигают жесткую антимиграционную политику. Однако отрыв от соперников невелик. Поскольку явного победителя не видно, исход выборов остается крайне непредсказуемым. Официальные итоги будут обнародованы уже 30 октября.

# Нидерланды # Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Литва начала масштабные учения у границ Беларуси
29 октября 2025 11:33

Литва начала масштабные учения у границ Беларуси

Политик Мема: блокада Калининграда Литвой станет объявлением войны России
29 октября 2025 11:30

Политик Мема: блокада Калининграда Литвой станет объявлением войны России

США уведомили Румынию и Альянс о сокращении своего воинского контингента на территории ЕС
29 октября 2025 10:09

США уведомили Румынию и Альянс о сокращении своего воинского контингента на территории ЕС