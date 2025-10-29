В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы. Они объявлены после того, как ультраправая Партия свободы вышла из правящей коалиции и правительство отправилось в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы. Они объявлены после того, как ультраправая Партия свободы вышла из правящей коалиции и правительство отправилось в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опросы показывают, что как раз Партия свободы имеет все шансы получить наибольшее количество мест в Палате представителей. Ультраправые продвигают жесткую антимиграционную политику. Однако отрыв от соперников невелик. Поскольку явного победителя не видно, исход выборов остается крайне непредсказуемым. Официальные итоги будут обнародованы уже 30 октября.