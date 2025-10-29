Молодые украинские беженцы вызывают тревогу в ФРГ и Польше – Politico

В Германии и Польше высказывают недовольство из-за притока мужчин-беженцев из Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Когда Киев разрешил покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, начал наблюдаться их массовый выезд. На фоне этого власти Берлина и Варшавы начали заявлять о возможном сворачивании ковра гостеприимства в связи с резким увеличением числа приезжающих молодых украинцев. И то, что украинские мужчины «проводят время в Германии», а не стремятся защищать свою страну, как указывает издание, Берлином не одобряется.

По сведениям газеты из официальных источников, польскую границу с начала 2025 года пересекли 98,5 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

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