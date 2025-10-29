Литва начала масштабные учения у границ Беларуси

Литва начала масштабные военные учения, которые решила провести в непосредственной близости от границы с Беларусью. Для участия в этих маневрах задействованы около двух тысяч военнослужащих, в том числе из Польши, Венгрии и США, а также более 250 единиц бронетехники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В литовском Минобороны пояснили, что эта тренировка предназначена для взаимодействия армий НАТО при отражении нападения противника. Один из ключевых элементов учений является совместное нанесение контрударов и наступление на армию агрессора. Стоит отметить, что эти маневры проходят буквально через две недели после масштабных учений «Железный волк». В них принимали участие более трех тысяч военнослужащих не только из Литвы, но и других стран НАТО, а также около 650 единиц военной техники. Учебные бои также велись в 15 километрах от белорусской границы.