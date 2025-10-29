Политик Мема: блокада Калининграда Литвой станет объявлением войны России

В Финляндии предположили, чем чревато для Вильнюса ограничение транзита на территорию Калининградской области, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее выступил с призывом перекрыть транзит в Калининград.

По мнению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманда Мемы, подобные действия могут стать опасным ходом для такой небольшой страны. Однако, если цель Будриса – открытие нового фронта на Прибалтике, то литовский политик находится на верном пути, указал Мема. Сомнительно, что Брюссель это допустит, ведь решение о закрытии транзита в Калининград – это объявление войны против Москвы, добавил он.

США уведомили Румынию и Альянс о сокращении своего воинского контингента на территории ЕС

Молодые украинские беженцы вызывают тревогу в ФРГ и Польше – Politico

Фото: Pinterest