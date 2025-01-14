Трамп сообщил, что хотел бы как можно скорее провести встречу с Путиным

Избранный на пост президента США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет встретиться с ним, а сам Трамп намерен встретиться с ним «очень оперативно» после своей инаугурации 20 января. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт для контактов с мировыми лидерами, включая Трампа. Однако в Кремле заявили, что пока нет предметной подготовки к встрече, но есть соответствующая политическая воля.

При этом советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что разговор по телефону между Трампом и Путиным может произойти «в ближайшие дни или недели».