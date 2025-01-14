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Трамп сообщил, что хотел бы как можно скорее провести встречу с Путиным

14 января 2025 08:36
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Избранный на пост президента США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет встретиться с ним, а сам Трамп намерен встретиться с ним «очень оперативно» после своей инаугурации 20 января. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сообщил, что хотел бы как можно скорее провести встречу с Путиным-1

Фото: pixabay

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин открыт для контактов с мировыми лидерами, включая Трампа. Однако в Кремле заявили, что пока нет предметной подготовки к встрече, но есть соответствующая политическая воля.

При этом советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что разговор по телефону между Трампом и Путиным может произойти «в ближайшие дни или недели».

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Дональд Трамп

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