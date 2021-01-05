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Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса

05 января 2021 08:57
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Новости Португалии. Смерть после вакцинации: медработница в Португалии умерла спустя два дня после прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

41-летней женщине ввели препарат, разработанный совместно американской и немецкой компаниями.  

Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса-1

Что именно стало причиной смерти, еще предстоит установить. Известно лишь, что у женщины не было каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса-4

Помимо сведений о летальных исходах, из разных стран поступают сообщения о побочных эффектах данного препарата. Pfizer and BioNTech – единственная одобренная Евросоюзом вакцина от COVID-19. Кампания прививок этим препаратом в государствах сообщества началась в конце декабря.     

# Коронавирус # Фотофакт

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