Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса
Новости Португалии. Смерть после вакцинации: медработница в Португалии умерла спустя два дня после прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
41-летней женщине ввели препарат, разработанный совместно американской и немецкой компаниями.
Что именно стало причиной смерти, еще предстоит установить. Известно лишь, что у женщины не было каких-либо серьезных проблем со здоровьем.
Помимо сведений о летальных исходах, из разных стран поступают сообщения о побочных эффектах данного препарата. Pfizer and BioNTech – единственная одобренная Евросоюзом вакцина от COVID-19. Кампания прививок этим препаратом в государствах сообщества началась в конце декабря.