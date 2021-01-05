Женщина умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса

Новости Португалии. Смерть после вакцинации: медработница в Португалии умерла спустя два дня после прививки от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 41-летней женщине ввели препарат, разработанный совместно американской и немецкой компаниями.

Что именно стало причиной смерти, еще предстоит установить. Известно лишь, что у женщины не было каких-либо серьезных проблем со здоровьем.