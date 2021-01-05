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Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран

05 января 2021 08:17
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Великобритания вводит третий национальный локдаун. Решение принято на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран-1

Местные жители не могут покидать свои дома без крайней необходимости, школьники переходят на дистанционное обучение. Новые правила будут действовать как минимум до середины февраля.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек

Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, карантин объявлен и в Шотландии.

Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран-4

Отметим, новый более заразный штамм COVID-19 стремительно расширяет свою географию. Первые случаи инфицирования выявлены в Грузии, Греции, Словакии, а также на Тайване и Кипре.

Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран-7

В Бразилии британский вирус подтвержден у двух жителей, а в Австрии – у четырех. В основном, все зараженные недавно вернулись из-за границы, либо контактировали с прибывшими из Соединенного Королевства.

# Коронавирус # Фотофакт

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