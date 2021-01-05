Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран

Великобритания вводит третий национальный локдаун. Решение принято на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители не могут покидать свои дома без крайней необходимости, школьники переходят на дистанционное обучение. Новые правила будут действовать как минимум до середины февраля.

Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек

Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, карантин объявлен и в Шотландии.