Великобритания вводит третий национальный локдаун. Новый штамм коронавируса выявляют у жителей разных стран

Великобритания вводит третий национальный локдаун. Решение принято на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Великобритания вводит третий национальный локдаун. Решение принято на фоне стремительного распространения нового штамма COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители не могут покидать свои дома без крайней необходимости, школьники переходят на дистанционное обучение. Новые правила будут действовать как минимум до середины февраля.
Более 85 млн человек заразились коронавирусом. В США за сутки умерли почти 1400 человек
Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, карантин объявлен и в Шотландии.
Отметим, новый более заразный штамм COVID-19 стремительно расширяет свою географию. Первые случаи инфицирования выявлены в Грузии, Греции, Словакии, а также на Тайване и Кипре.
В Бразилии британский вирус подтвержден у двух жителей, а в Австрии – у четырех. В основном, все зараженные недавно вернулись из-за границы, либо контактировали с прибывшими из Соединенного Королевства.