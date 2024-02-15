Прямой эфир

Трамп счел комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

15 февраля 2024 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его слова о том, что ему больше по душе работать с действующим лидером Штатов Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Трампа, это был комплимент, потому что при слабой позиции Байдена Россия «получит Украину».

Также Трамп отметил свои добрые взаимоотношения с Путиным и пообещал в случае победы на выборах оперативно разрешить конфликт между Украиной и Россией.

Путин, со своей стороны, заявил, что он готов работать с любым президентом США, но отдает предпочтение Байдену как более опытному и предсказуемому политику. Выборы президента США состоятся в ноябре, и Трамп, заявивший, что будет участвовать в выборах в ноябре 2022 года, рассматривается как фаворит на победу в выдвижении от Республиканской партии.

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК Украины
15 февраля 2024 12:16

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК Украины

В результате ракетного обстрела ВСУ поврежден торговый центр в Белгороде, погибли 5 человек
15 февраля 2024 12:07

В результате ракетного обстрела ВСУ поврежден торговый центр в Белгороде, погибли 5 человек

В Норвегии не хотят выхода России из Арктического союза
15 февраля 2024 11:53

В Норвегии не хотят выхода России из Арктического союза