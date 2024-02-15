Трамп счел комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его слова о том, что ему больше по душе работать с действующим лидером Штатов Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Трампа, это был комплимент, потому что при слабой позиции Байдена Россия «получит Украину».

Также Трамп отметил свои добрые взаимоотношения с Путиным и пообещал в случае победы на выборах оперативно разрешить конфликт между Украиной и Россией.

Путин, со своей стороны, заявил, что он готов работать с любым президентом США, но отдает предпочтение Байдену как более опытному и предсказуемому политику. Выборы президента США состоятся в ноябре, и Трамп, заявивший, что будет участвовать в выборах в ноябре 2022 года, рассматривается как фаворит на победу в выдвижении от Республиканской партии.