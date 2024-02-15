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В результате ракетного обстрела ВСУ поврежден торговый центр в Белгороде, погибли 5 человек

15 февраля 2024 12:07
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В результате ракетного обстрела Белгорода пять человек, в том числе один ребенок, погибли, 18 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Торговый центр на улице Плеханова и припаркованные рядом машины были серьезно повреждены. Семь частных домов также были пострадали от обстрела.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, но в Минобороны РФ сообщается, что российская ПВО сбила 14 снарядов. В связи с этим в городе и области объявлена ракетная тревога. В настоящее время в Белгородской области установлен желтый уровень опасности терроризма.

# Международная политика

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