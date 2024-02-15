В Норвегии не хотят выхода России из Арктического союза

Советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц отметила, что в Норвегии, которая в настоящий период времени председательствует в Арктическом совете, будут опечалены, если Российская Федерация решит выйти из этой организации. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что Норвегия желает сохранить Арктический совет в его текущем составе и считает важным, чтобы страны-члены взяли на себя обязательства по решению совместных проблем и обеспечению устойчивости региона.

Ранее Россия прекратила свои взносы в Арктический совет до тех пор, пока формат практической работы не возобновится. Вопрос о возможности выхода РФ из состава совета в настоящее время не рассматривается.

Арктический совет, созданный в 1996 году, представляет собой межправительственный форум, который содействует развитию взаимодействия в регионе, особенно в сфере охраны окружающей среды. В марте 2022 года страны Запада приостановили свое участие в деятельности совета в знак протеста против событий в Украине.