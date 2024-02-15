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Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК Украины

15 февраля 2024 12:16
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Российские Вооруженные силы провели ракетный обстрел объектов военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточняют, что в первой половине дня был нанесен групповой удар из высокоточного оружия по предприятиям, осуществляющим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования, боеприпасов для минометов, а также по заводам, выпускающим топливо для военной техники ВСУ. В Минобороны РФ подтвердили, что цель удара была достигнута и все объекты были поражены.

# Оружие и боеприпасы

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