Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы провели ракетный обстрел объектов военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточняют, что в первой половине дня был нанесен групповой удар из высокоточного оружия по предприятиям, осуществляющим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования, боеприпасов для минометов, а также по заводам, выпускающим топливо для военной техники ВСУ. В Минобороны РФ подтвердили, что цель удара была достигнута и все объекты были поражены.