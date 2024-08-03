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Трамп проведёт дебаты с Харрис на Fox News

03 августа 2024 10:22
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп смог договориться с телеканалом Fox News об организации дебатов с вице-президентом США и участницей предвыборной гонки Камалой Харрис, пишет ТАСС.

Трамп сообщил, что в соответствии с договоренностями между ним и телеканалом дебаты должны состояться 4 сентября. Место и время мероприятия не назначены.

По словам Трампа, запланированные дебаты на площадке компании ABC утратили актуальность по причине выхода из предвыборной гонки действовавшего президента США Джо Байдена.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Камала Харрис

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