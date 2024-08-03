Трамп проведёт дебаты с Харрис на Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп смог договориться с телеканалом Fox News об организации дебатов с вице-президентом США и участницей предвыборной гонки Камалой Харрис, пишет ТАСС.

Трамп сообщил, что в соответствии с договоренностями между ним и телеканалом дебаты должны состояться 4 сентября. Место и время мероприятия не назначены.

По словам Трампа, запланированные дебаты на площадке компании ABC утратили актуальность по причине выхода из предвыборной гонки действовавшего президента США Джо Байдена.