Зеленский назвал главной потребностью Украины скорейшее завершение войны

По словам президента Украины Владимира Зеленского, окончание конфликта с РФ – главная потребность страны, пишет РИА Новости.

Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что «это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей», эффективно обеспечивая украинские потребности, а также главную потребность страны – как можно быстрее «справедливо закончить войну».

Ранее Зеленский заявил журналистам британского телевидения о допущении возможности начала переговорного процесса с российской стороной. Как отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рано судить, что может стоять за данными словами, необходимо дождаться реальных действий.