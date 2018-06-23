Трамп продлил санкции против КНДР ещё на год

Новости США. США продлили санкции против Северной Кореи еще на год. Дональд Трамп посчитал необходимым сохранить существующие ограничения из-за остающейся ядерной угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея рассчитывала на снятие санкций после саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре (подробнее здесь). На встрече Трамп заявил, что поладил с Ким Чен Ыном. Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Северной Кореи будут сняты только в том случае, если Корейский полуостров будет полностью денуклеаризирован.