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Трамп продлил санкции против КНДР ещё на год

23 июня 2018 12:34
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Новости США. США продлили санкции против Северной Кореи еще на год. Дональд Трамп посчитал необходимым сохранить существующие ограничения из-за остающейся ядерной угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп продлил санкции против КНДР ещё на год-1

Северная Корея рассчитывала на снятие санкций после саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре (подробнее здесь). На встрече Трамп заявил, что поладил с Ким Чен Ыном. Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Северной Кореи будут сняты только в том случае, если Корейский полуостров будет полностью денуклеаризирован.

# Международная политика # Фотофакт

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