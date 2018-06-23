В Армении мужчина начал с копания погреба, а закончил созданием подземного храма

Новости Армении. Армянин 23 года строил пещеру, которая ему приснилась. Недавно его жена открыла пещеру для туристов, превратив сооружение в музей.

Как сообщает Daily Mail, с жены по имени Тося всё и началось. В 1985 году женщина попросила своего 44-летнего мужа Левона Аракеляна сделать под домом погреб для хранения картофеля. Мужчина был по профессии строителем и согласился.

Фото: RFE / RL / Amos Chapple

Когда погреб был готов, Аракелян не смог остановиться. Он продолжил вырезать пещеру, превращая её в храм из своего сна. Мужчина трудился 23 года, проводя под землёй по 18 часов в сутки. Из инструментов он использовал только зубило и молоток.

В итоге получился храм, уходящий на глубину примерно на 20 метров. В пещерах всегда прохладно, температура воздуха там составляет около 10°С.

Левон Аракелян умер от инфаркта в 2008 году. Сейчас его инструменты и обувь также являются частью музея. Вся земля, которую мужчина добыл в процессе работы, передана строителям.