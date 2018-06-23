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В Армении мужчина начал с копания погреба, а закончил созданием подземного храма

23 июня 2018 11:05
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Новости Армении. Армянин 23 года строил пещеру, которая ему приснилась. Недавно его жена открыла пещеру для туристов, превратив сооружение в музей.  

В Армении мужчина начал с копания погреба, а закончил созданием подземного храма-1

Фото: RFE / RL / Amos Chapple  

Как сообщает Daily Mail, с жены по имени Тося всё и началось. В 1985 году женщина попросила своего 44-летнего мужа Левона Аракеляна сделать под домом погреб для хранения картофеля. Мужчина был по профессии строителем и согласился.  

В Армении мужчина начал с копания погреба, а закончил созданием подземного храма-3

Фото: RFE / RL / Amos Chapple  

Когда погреб был готов, Аракелян не смог остановиться. Он продолжил вырезать пещеру, превращая её в храм из своего сна. Мужчина трудился 23 года, проводя под землёй по 18 часов в сутки. Из инструментов он использовал только зубило и молоток.  

В итоге получился храм, уходящий на глубину примерно на 20 метров. В пещерах всегда прохладно, температура воздуха там составляет около 10°С.  

Левон Аракелян умер от инфаркта в 2008 году. Сейчас его инструменты и обувь также являются частью музея. Вся земля, которую мужчина добыл в процессе работы, передана строителям.  

В Армении мужчина начал с копания погреба, а закончил созданием подземного храма-5

Фото: RFE / RL / Amos Chapple  

Осенью прошлого года в пирамиде Хеопса была обнаружена 30-метровая потайная комната.  

Её нашли при помощи сканирования – здесь подробности.  

# Архитектура

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