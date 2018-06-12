Трамп приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям

Новости мира. Во всём мире обсуждают американо-северокорейский саммит, который состоялся в Сингапуре,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита

Итогом встречи глав государств стало соглашение, в котором обе стороны выразили готовность к новым отношениям и установлению мира. В обмен на гарантии безопасности со стороны США КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Также Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись приглашениями посетить Пхеньян и Вашингтон.

Дональд Трамп, президент США:

Мы очень гордимся тем, что произошло сегодня. Я думаю, что все наши отношения с Северной Кореей и Корейским полуостровом станут совершенно другими. Мы позаботимся о разрешении существующей проблемы для всего мира. Мы провели много времени вместе. И я бы сказал, что это сработало для нас обоих гораздо лучше, чем кто-либо мог бы ожидать.