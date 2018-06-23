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В Польше из-за непогоды погиб заместитель мэра города

23 июня 2018 08:19
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Новости Польши. 21 июня в Воломине скончался заместитель мэра города. На мужчину упала ветка.  

По сведениям полиции Варшавы, Роберт Маковски погиб на 55 году жизни. Ранее мужчина служил в полиции. В 2012 году он ушёл на пенсию, но вскоре стал заместителем мэра Воломина.  

Как сообщает Государственная противопожарная служба в Варшаве, в четверг в стране были бури. Спасателям много раз приходилось удалять с улиц упавшие деревья или ветки. Также они устраняли последствия наводнений.  

Отмечается, что ветром повреждены 102 здания. Во время непогоды пострадали не менее десяти человек, ещё 74 тысячи жителей Польши остались без электричества.  

# Несчастный случай # Роберт Маковски

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