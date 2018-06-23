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В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона

23 июня 2018 10:04
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Новости Таиланда. В Таиланде четверо мужчин помешали питону задушить собаку. В итоге змея осталась без обеда.  

В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand  

Как сообщает Daily Mail, люди применяли палки, мётлы и иные подручные средства, чтобы спасти пса. Питон отчаянно сопротивляется, не желая голодать, но он был в меньшинстве и проиграл.  

Видео с ицнидентом набрало более 75 тысяч просмотров и сотни комментариев.  

«Слава Богу, собака в порядке… Рада видеть такое хорошее завершение… Спасибо этим парням за беспокойство и спасение собаки»,  

«Не, я бы не стал сражаться со змеёй, чтобы защитить собаку. Я люблю животных, но себя я люблю больше, моя безопасность на первом месте»,  

В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand  

«Питон умрёт от голода, он же не может питаться рисом… Не вмешивайтесь в естественный ход вещей»,  

«Очень несправедливо лишать питона еды и спасать собаку. У матери-природы иное мнение. Какое у человека право решать, что хорошо, а что плохо?»,  

«Эти храбрые парни отлично поработали. Счастлив, что пёс в порядке».  

В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand  

Заканчивается почти четырёхминутный ролик тем, что рептилия покидает поле брани.  

Летом прошлого года в социальных сетях появилось видео с питоном, который смотрит телевизор вместе с шестилетней девочкой.  

Длина питомца – шесть метров (здесь подробнее).  

# Человек и животные

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