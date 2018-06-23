В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона

Новости Таиланда. В Таиланде четверо мужчин помешали питону задушить собаку. В итоге змея осталась без обеда.
Новости Таиланда. В Таиланде четверо мужчин помешали питону задушить собаку. В итоге змея осталась без обеда.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand
Как сообщает Daily Mail, люди применяли палки, мётлы и иные подручные средства, чтобы спасти пса. Питон отчаянно сопротивляется, не желая голодать, но он был в меньшинстве и проиграл.
Видео с ицнидентом набрало более 75 тысяч просмотров и сотни комментариев.
«Слава Богу, собака в порядке… Рада видеть такое хорошее завершение… Спасибо этим парням за беспокойство и спасение собаки»,
«Не, я бы не стал сражаться со змеёй, чтобы защитить собаку. Я люблю животных, но себя я люблю больше, моя безопасность на первом месте»,
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand
«Питон умрёт от голода, он же не может питаться рисом… Не вмешивайтесь в естественный ход вещей»,
«Очень несправедливо лишать питона еды и спасать собаку. У матери-природы иное мнение. Какое у человека право решать, что хорошо, а что плохо?»,
«Эти храбрые парни отлично поработали. Счастлив, что пёс в порядке».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Food and Travel in Thailand
Заканчивается почти четырёхминутный ролик тем, что рептилия покидает поле брани.
Летом прошлого года в социальных сетях появилось видео с питоном, который смотрит телевизор вместе с шестилетней девочкой.
Длина питомца – шесть метров (здесь подробнее).