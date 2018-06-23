В Таиланде несколько человек освободили собаку из тисков питона

Новости Таиланда. В Таиланде четверо мужчин помешали питону задушить собаку. В итоге змея осталась без обеда.

Как сообщает Daily Mail, люди применяли палки, мётлы и иные подручные средства, чтобы спасти пса. Питон отчаянно сопротивляется, не желая голодать, но он был в меньшинстве и проиграл.

Видео с ицнидентом набрало более 75 тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Слава Богу, собака в порядке… Рада видеть такое хорошее завершение… Спасибо этим парням за беспокойство и спасение собаки»,

«Не, я бы не стал сражаться со змеёй, чтобы защитить собаку. Я люблю животных, но себя я люблю больше, моя безопасность на первом месте»,