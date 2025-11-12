Трамп призвал президента Израиля помиловать Биньямина Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп предложил действующему президенту Израиля Ицхаку Герцогу помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

Сообщается, что глава белого дома в письменном послании Герцогу обратился с призывом завершить политические преследования в отношении главы правительства. Американский лидер охарактеризовал дела против Нетаньяху как «политические» и «необоснованные».

Израильский лидер отметил, что, если кто-то претендует на получение помилования, то ему необходимо «подать прошение в соответствии с действующими правилами».

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