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Трамп призвал ЕС увеличить помощь Украине ещё на сто миллиардов долларов

24 июля 2023 09:39
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Экс-президент США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить помощь Украине на 100 миллиардов долларов, чтобы сравнять ее с американским вкладом, передает РИА Новости.

Трамп уверен, что сможет урегулировать конфликт в Украине, но обвиняет Европу в недостаточной поддержке, учитывая, что они географически ближе к конфликту. Он удивляется, почему США выделили на 130 миллиардов долларов больше, когда европейцы только 20. Трамп подчеркивает, что экономика европейских стран сопоставима с американской, и меньшая помощь со стороны Европы сильнее влияет на ситуацию.

# Международная политика # Дональд Трамп

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