Трамп призвал ЕС увеличить помощь Украине ещё на сто миллиардов долларов

Экс-президент США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить помощь Украине на 100 миллиардов долларов, чтобы сравнять ее с американским вкладом, передает РИА Новости.

Трамп уверен, что сможет урегулировать конфликт в Украине, но обвиняет Европу в недостаточной поддержке, учитывая, что они географически ближе к конфликту. Он удивляется, почему США выделили на 130 миллиардов долларов больше, когда европейцы только 20. Трамп подчеркивает, что экономика европейских стран сопоставима с американской, и меньшая помощь со стороны Европы сильнее влияет на ситуацию.