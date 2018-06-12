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Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя

12 июня 2018 12:39
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Новости Китая. В китайском городе Гуйян рыбак поймал необычную рыбу.

Об этом сообщает Daily Mail. Пойманное животное выглядело как рыба с головой птицы.

Мнения пользователей сети разделились: некоторые считали, что у рыбы голова голубя, другие – попугая, а третьи, что улов похож на маленького дельфина.

Местные эксперты по рыболовству считают, что существо – это карп с мутацией.

Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя-1

Ученые считают, что такая деформация наблюдается иногда у пресноводных рыб.

«Возможно, эмбрион был поврежден, когда он рос. А может быть деформацию головы вызвало отсутствие или малое количество кислорода в воде».

Рыба была освобождена после того, как ее поймали и сфотографировали.

Некоторое время назад на детской площадке в Лондоне нашли полутораметровую крысу.

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# Дикие животные

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