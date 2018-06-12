Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя

Новости Китая. В китайском городе Гуйян рыбак поймал необычную рыбу.

Об этом сообщает Daily Mail. Пойманное животное выглядело как рыба с головой птицы.

Мнения пользователей сети разделились: некоторые считали, что у рыбы голова голубя, другие – попугая, а третьи, что улов похож на маленького дельфина.

Местные эксперты по рыболовству считают, что существо – это карп с мутацией.