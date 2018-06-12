Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя

Новости Китая. В китайском городе Гуйян рыбак поймал необычную рыбу.
Об этом сообщает Daily Mail. Пойманное животное выглядело как рыба с головой птицы.
Мнения пользователей сети разделились: некоторые считали, что у рыбы голова голубя, другие – попугая, а третьи, что улов похож на маленького дельфина.
Местные эксперты по рыболовству считают, что существо – это карп с мутацией.
Ученые считают, что такая деформация наблюдается иногда у пресноводных рыб.
«Возможно, эмбрион был поврежден, когда он рос. А может быть деформацию головы вызвало отсутствие или малое количество кислорода в воде».
Рыба была освобождена после того, как ее поймали и сфотографировали.
Некоторое время назад на детской площадке в Лондоне нашли полутораметровую крысу.
«Она больше моей собаки» (читайте далее).