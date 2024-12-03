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Трамп пригрозил Трюдо, что Канада будет 51-м штатом США

03 декабря 2024 08:48
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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо предположил, что Канада станет 51-м штатом США, если экономика страны не выдержит новых тарифов. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сказал, что Канада «подвела» США, разрешив наркотикам и незаконным мигрантам пересекать границу, и сослался на дефицит торгового баланса в 100 миллиардов долларов. Он угрожал обложить товары из Канады 25-процентными пошлинам, если проблемы не будут решены.

В ответ Трюдо сказал, что подобные пошлины разрушат экономику Канады. Трамп предложил Трюдо стать губернатором Канады в качестве 51-го штата, на чем канадская сторона нервно рассмеялась. Трюдо обещает усилить охрану границ.

# Международная политика # Дональд Трамп

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