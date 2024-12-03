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Дзаньоло освистали. «Атланта» победила «Рому» в матче Серии А

03 декабря 2024 07:59
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Бергамская «Аталанта» обыграла «Рому» со счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата Италии. Голы записали на свой счет Мартен де Рон и бывший полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом пишет РИА Новости.

Фанаты освистали Дзаньоло, но он отпраздновал свой гол, за что был наказан желтой карточкой. «Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию до 13 матчей и с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице. «Рома» же проиграла четвертый матч подряд и с 13 очками находится на 15-й позиции. В следующий раз «Рома» примет «Лечче», а «Аталанта» сыграет с «Миланом».

# Футбол

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