Гигантские астероиды пролетят в опасной близости к Земле 3 и 4 декабря

Два потенциально опасных астероида, 2007 JX2 и 2020 XR, пройдут вблизи Земли 3 и 4 декабря. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные NASA, пишет РИА Новости.

Размер астероидов составляет 402,3 метра и 387,7 метра одновременно, что сопоставимо с размерами Эмпайр-стейт-билдинг. Они пролетят на удалении 5,5 и 2 миллиона километров от Земли. NASA относит к опасным космическим телам те, диаметр которых больше 140 метров и которые подходят к орбите Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.