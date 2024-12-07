Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16

Дания поставила Украине уже вторую партию боевых самолетов F-16, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Копенгаген поставил шесть истребителей и планирует передать еще 13.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что поставки F-16 не приведут к изменению ситуации на поле битвы и эти самолеты будут уничтожены Россией. Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что поставки вооружений в Украину препятствуют разрешению конфликта и представляют собой законную цель для РФ. В Кремле полагают, что перекачка оружия в страну с Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.