Трамп призвал не вмешиваться США в ситуацию в Сирии

Новый президент США Дональд Трамп сказал, что США не стоит мешать ситуации в Сирии, так как это не их война. Он заявил, что Сирия не является другом США и ситуация сама должна разрешиться. Об этом пишет ТАСС.

Трамп также заявил, что России Сирия не принесла особой выгоды, лишь выставив Барака Обаму в глупом свете. США со своими союзниками незаконно находятся в Сирии с 2014 года под видом борьбы с терроризмом.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заметил, что страны Запада перестали бороться с террористами и применяют боевиков для диверсий против правительственных войск Сирии.