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Болтон призывает присоединить к НАТО Японию, Австралию и Израиль

13 апреля 2023 06:43
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Экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что НАТО может стать всемирной организацией, если к Альянсу присоединятся еще три страны.

По его словам, в НАТО нужно пригласить Японию, Австралию и Израиль, пишет РИА Новости. Болтон обратил внимание, что частью Альянса вполне могут стать и другие государства, но они должны соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону. Экс-советник по национальной безопасности Америки убежден, что Штатам и их союзникам нужно увеличивать бюджеты на оборону, сокращая финансирование других отраслей.

# Международная политика # Джон Болтон

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