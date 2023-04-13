Болтон призывает присоединить к НАТО Японию, Австралию и Израиль

Экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что НАТО может стать всемирной организацией, если к Альянсу присоединятся еще три страны.

По его словам, в НАТО нужно пригласить Японию, Австралию и Израиль, пишет РИА Новости. Болтон обратил внимание, что частью Альянса вполне могут стать и другие государства, но они должны соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону. Экс-советник по национальной безопасности Америки убежден, что Штатам и их союзникам нужно увеличивать бюджеты на оборону, сокращая финансирование других отраслей.