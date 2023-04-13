Год тюрьмы за ввоз фруктов – власти Таиланда ввели новый запрет для туристов

Новости Таиланда. Власти Таиланда начнут наказывать туристов за импорт фруктов. Их ввоз может повлечь за собой штраф в размере почти 600 долларов или тюремное заключение сроком на один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезжая в Таиланд, многие привозят с собой фрукты. В основном хурму и виноград, которые в стране дороже, чем за рубежом. Что, в свою очередь, бьет по экономике Таиланда. И теперь за такое неприемлемое, как посчитали в Бангкоке, поведение грозит наказание. Даже если ввоз фруктов произошел непреднамеренно.