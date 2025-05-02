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Эммануэль Макрон пытается вмешаться в выборы нового Папы Римского

02 мая 2025 17:01
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Пока весь мир гадает, кто же станет новым Папой Римским, Эммануэль Макрон, похоже, решил добавить интриги в это и без того сложно предсказуемое действо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, конклав по избранию нового понтифика назначен на 7 мая. Но уже в минувшие выходные президент Франции прибыл в Ватикан. И, судя по всему, неспроста. В итальянской прессе тут же устроили переполох, задаваясь резонным вопросом: что это – благочестивое паломничество или попытка «подтолкнуть» конклав к «нужному» решению?

Эммануэль Макрон пытается вмешаться в выборы нового Папы Римского-2

Итальянские журналисты, не стесняясь в выражениях, окрестили визит Макрона «интервенцией современного «Короля-солнце». Так, встречи главы Пятой республики в посольстве Франции с местными кардиналами, а также трапеза в компании влиятельного представителя католического мира – все это подозрительно похоже на подготовку к организации собственного предконклава. 

Однако шансы посадить на папский престол французского ставленника невелики. Кардиналы от Пятой республики практически не знают итальянского языка и не имеют так необходимого потенциальному Папе опыта. К тому же французы уже несколько веков не становились понтификами.

По поводу предстоящего конклава уже высказались и в Вашингтоне. Так, Трамп, в шутку посягнул на Святой Престол, заявив, что тоже не прочь порулить еще и Ватиканом. Похоже, теперь и без того шокированное мировое сообщество будет наблюдать не только за белым дымом, но и за Белым домом.

# Папа Римский # Эмманюэль Макрон

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