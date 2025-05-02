Юрий Воскресенский, политолог:

Я, как внук двух партизан 37-й бригады имени Пархоменко в преддверии 80-летия Великой Победы тоже прекрасно понимаю, что этот праздник должен быть не только каким-то подведением итогов промежуточных, не только каким-то размышлением о прошлом. Этот праздник должен стать началом партизанской освободительной борьбы, борьбы с нацистским игом, с нацистским злом, которое пустило корни везде в политику Европы.

Мы должны в преддверии вот 80-летия Великой Победы сделать все, чтобы назад, обратно в эти нацистские могилы безымянные загнать всех тех, которые оттуда повылазили в виде их внуков. Если мы это не сделаем, грош нам цена. Но мы это сделаем.