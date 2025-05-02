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Воскресенский: 80-летие Великой Победы должно стать началом освободительной борьбы с нацизмом

02 мая 2025 17:57
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Григорий Азаренок и Юрий Воскресенский в эфире «Соловьев LIVE».

Воскресенский: 80-летие Великой Победы должно стать началом освободительной борьбы с нацизмом-1

Юрий Воскресенский, политолог: 
Я, как внук двух партизан 37-й бригады имени Пархоменко в преддверии 80-летия Великой Победы тоже прекрасно понимаю, что этот праздник должен быть не только каким-то подведением итогов промежуточных, не только каким-то размышлением о прошлом. Этот праздник должен стать началом партизанской освободительной борьбы, борьбы с нацистским игом, с нацистским злом, которое пустило корни везде в политику Европы.

Мы должны в преддверии вот 80-летия Великой Победы сделать все, чтобы назад, обратно в эти нацистские могилы безымянные загнать всех тех, которые оттуда повылазили в виде их внуков. Если мы это не сделаем, грош нам цена. Но мы это сделаем.

# Великая Отечественная война # Григорий Азаренок # Юрий Воскресенский

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