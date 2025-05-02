Воскресенский: ничего не укрепляет дружбу с Западом так хорошо, как предоплата

Юрий Воскресенский, политолог:

Кредит доверия и аванс доверия закончился. Поэтому ничего не укрепляет дружбу с Западом так хорошо, как предоплата.

Хочешь уступки здесь? Делай эти уступки, получишь в ответ. Хочешь ввести санкции? Получишь в ответ санкции. Только такие должны быть разговоры. Разговор в мировой политике должен быть на равном. С приходом новой американской администрации, этих традиционалистов, изоляционистов, какими они себя представляют, мир изменился, он уже никогда не будет другим. Он не будет соевым.

Он будет жесткий, принципиальный, торгашеский. Поэтому нам надо в этом мире четко знать свое место и четко отстаивать национальные интересы. Хотите дружить – давайте дружить. Не хотите дружить – попутного ветра в горбатую спину. Точка.